Антенна телевизионная Hyundai H-TAE120
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Код товара: 72601
Производитель: Hyundai
Гарантия: 15 дн.
В наличии
В наличии
600₽
7
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Характеристики
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- Тип
- активная
- Размещение
- наружная
- Тип антенны
- пассивная
- Тип сигнала
- аналоговый
- Рабочий диапазон
- UHF
- Прием DVB-T/DVB-T2
- есть
- Коэффицент усиления UHF, дБ
- 11
- Импеданс, Ом
- 75
- Диапазон частот UHF
- 470-862 МГц
- Дополнительно
- комплектация комплект крепежных элементов, документация
- Длина, см
- 57.5
- Ширина, см
- 15
- Высота, см
- 3
- Ширина упаковки, см
- 19
- Длина упаковки, см
- 65
- Высота упаковки, см
- 7
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