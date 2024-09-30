Антенна телевизионная Hyundai H-TAI200
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1 650₽
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В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип
- активная
- Размещение
- комнатная
- Тип антенны
- с усилителем
- Тип сигнала
- аналоговый
- Рабочий диапазон
- VHF / UHF / FM
- Прием DVB-T/DVB-T2
- есть
- Коэффицент усиления VHF, дБ
- 28
- Коэффицент усиления UHF, дБ
- 30
- Питание
- сеть 220 В
- Импеданс, Ом
- 75
- Длина кабеля, м
- 1.25
- Диапазон частот VHF
- 87.5-230 МГц
- Диапазон частот UHF
- 470-862 МГц
- Дополнительно
- поддержка питания от приставки
- Длина, см
- 13
- Ширина, см
- 17.5
- Высота, см
- 22
- Вес, кг
- 0.4
- Ширина упаковки, см
- 18
- Длина упаковки, см
- 13
- Высота упаковки, см
- 25
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