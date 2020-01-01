Антенна телевизионная BBK DA01
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Код товара: 71802
Производитель: BBK
Гарантия: 15 дн.
мало
мало
490₽
5
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Характеристики
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- Тип
- антенна
- Размещение
- комнатная
- Тип антенны
- пассивная
- Тип сигнала
- цифровой
- Рабочий диапазон
- VHF / UHF
- Прием DVB-T/DVB-T2
- есть
- Коэффицент усиления VHF, дБ
- 3
- Коэффицент усиления UHF, дБ
- 3
- Питание
- сеть 220 В
- Импеданс, Ом
- 75
- Длина кабеля, м
- 1.1
- Диапазон частот VHF
- 87.5-230 МГц
- Диапазон частот UHF
- 470-862 МГц
- Длина, см
- 6.8
- Ширина, см
- 13
- Высота, см
- 17
- Вес, кг
- 0.07
- Ширина упаковки, см
- 20
- Длина упаковки, см
- 16
- Высота упаковки, см
- 9
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