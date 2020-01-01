Антенна телевизионная ZOLAN FB-618
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Код товара: 68090
Производитель: ZOLAN
Гарантия: 15 дн.
В наличии
В наличии
290₽
3
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Характеристики
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- Тип
- пассивная
- Размещение
- комнатная
- Тип антенны
- пассивная
- Тип сигнала
- цифровой
- Диапазон частот UHF
- 47-862 МГц
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