Антенна телевизионная BBK DA20
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Код товара: 21665
Производитель: BBK
Гарантия: 15 дн.
В наличии
В наличии
1 100₽
13
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Характеристики
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- Тип
- активная
- Размещение
- комнатная
- Тип антенны
- с усилителем
- Тип сигнала
- цифровой
- Рабочий диапазон
- VHF / UHF
- Прием DVB-T/DVB-T2
- есть
- Коэффицент усиления VHF, дБ
- 22
- Коэффицент усиления UHF, дБ
- 22
- Длина кабеля, м
- 2.5
- Диапазон частот VHF
- 87.5-230 МГц
- Диапазон частот UHF
- 470-862 МГц
- Дополнительно
- предусмотрен малошумящий усилитель сигнала с высоким коэффициентом усиления для улучшения качества приема
- Длина, см
- 0.1
- Ширина, см
- 34
- Высота, см
- 9
- Вес, кг
- 1
- Ширина упаковки, см
- 34.8
- Длина упаковки, см
- 5
- Высота упаковки, см
- 10
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