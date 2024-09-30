Антенна телевизионная Hyundai H-TAI400
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1 890₽
22
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В наличии
В магазинах:
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Характеристики
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- Тип
- антенна
- Размещение
- комнатная
- Тип антенны
- с усилителем
- Тип сигнала
- аналоговый/цифровой
- Рабочий диапазон
- DVB-T; DVB-T2
- Прием DVB-T/DVB-T2
- есть
- Коэффицент усиления VHF, дБ
- 30
- Питание
- сеть 220 В
- Диапазон частот VHF
- 88 – 230 МГц
- Диапазон частот UHF
- 470 – 862 МГц
- Ширина упаковки, см
- 7.5
- Длина упаковки, см
- 18.35
- Высота упаковки, см
- 25
Отзывы 1
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М
М
Магомедова Насибат Магомедсаламовна
28 февраля 2023
М
Магомедова Насибат Магомедсаламовна
28 февраля 2023
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