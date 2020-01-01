Антенна телевизионная Hyundai H-TAE260
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Код товара: 104707
Производитель: Hyundai
31 декабря
31 декабря
1 250₽
15
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Характеристики
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- Тип
- антенна
- Размещение
- наружная
- Тип антенны
- без усилителя
- Тип сигнала
- аналоговый/цифровой
- Рабочий диапазон
- UHF
- Прием DVB-T/DVB-T2
- есть
- Коэффицент усиления UHF, дБ
- 17
- Импеданс, Ом
- 75
- Диапазон частот UHF
- 470-862 МГц
- Дополнительно
- настенная
- Ширина, см
- 14
- Высота, см
- 45
- Ширина упаковки, см
- 60
- Длина упаковки, см
- 22
- Высота упаковки, см
- 0
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