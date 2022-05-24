Медиаплеер Xiaomi Mi Box S
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В наличии
В наличии
5 450₽
5 950₽
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Характеристики
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- Тип устройства
- Медиаплеер
- Поддержка HD
- 4K UHD
- Операционная система
- Android 8.1
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Вопросы и ответы
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Г
Гость 43
24 мая 2022
Здравствуйте. Данную приставку можно подключить к точке доступа смартфона для выхода в интернет?
1
0 0
0
05.ru
25.05.2022 17:31:44
Добрый день! Можете написать в чат на нашем сайте, или позвонить на горячую линию 88005110505 мы Вас проконсультируем
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0 0
Р
Рустам
5 мая 2021
Здравствуйте, подскажите пожалуйста есть ли такой переходник при помощи которого интернет кабель можно подключить на прямую к приставке?
1
0 0
0
05.ru
27.07.2021 09:58:39
Здравствуйте! Обратитесь к нам в чат, подберем)
0 0
Г
Гость 43
24 мая 2022
Здравствуйте. Данную приставку можно подключить к точке доступа смартфона для выхода в интернет?
1
0
0