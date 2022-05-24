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Медиаплееры
Медиаплеер Xiaomi Mi Box S

Медиаплеер Xiaomi Mi Box S

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Медиаплеер Xiaomi Mi Box S
Медиаплеер Xiaomi Mi Box S
Медиаплеер Xiaomi Mi Box S
Фото товара
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Фото товара
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Код товара: 82643
Производитель: Xiaomi
Гарантия: 12 мес.
промокод
В наличии
В наличии
5 450₽
5 950₽
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Характеристики
Тип устройства
Медиаплеер
Поддержка HD
4K UHD
Операционная система
Android 8.1
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55
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Медиаплеер SBER SBDV-00002
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59
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55
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
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Вопросы и ответы
Г
Гость 43
24 мая 2022
Здравствуйте. Данную приставку можно подключить к точке доступа смартфона для выхода в интернет?
1 Ответить
0 0
0
05.ru
25.05.2022 17:31:44
Добрый день! Можете написать в чат на нашем сайте, или позвонить на горячую линию 88005110505 мы Вас проконсультируем
Ответить
0 0
Р
Рустам
5 мая 2021
Здравствуйте, подскажите пожалуйста есть ли такой переходник при помощи которого интернет кабель можно подключить на прямую к приставке?
1 Ответить
0 0
0
05.ru
27.07.2021 09:58:39
Здравствуйте! Обратитесь к нам в чат, подберем)
Ответить
0 0
Г
Гость 43
24 мая 2022
Здравствуйте. Данную приставку можно подключить к точке доступа смартфона для выхода в интернет?
1 Ответить
0
0
Читать все вопросы и ответы
В сравнение
В избранное
В наличии
В наличии
5 450₽
5 950₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа