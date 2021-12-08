ТВ-приставка Xiaomi Mi TV Stick MDZ-24-AA
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В наличии
В наличии
3 550₽
4 290₽
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Характеристики
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- Тип устройства
- ТВ-приставка
- Операционная система
- Android 9.0
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Вопросы и ответы
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З
Зарема
8 декабря 2021
Добрый день. Как его пользовать? То есть в доме нет вай фая . Хотелось бы подключить к телевизору чтобы показывал каналы.
2
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05.ru
08.12.2021 19:13:22
Здравствуйте! Для подробной консультации можете обратиться в наш чат, или же на горячую линию 88005110505 нашего магазина мы вас проконсультируем.
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Г
Гость 99
16.05.2022 15:46:58
Зарема, никак. Если интернета нет , от него толку йокъ
0 0
З
Зайнаб
27 декабря 2021
Здравствуйте. Скажите пожалуйста на точно такую же приставку есть отдельно пульт?
0 0
З
Зарема
8 декабря 2021
Добрый день. Как его пользовать? То есть в доме нет вай фая . Хотелось бы подключить к телевизору чтобы показывал каналы.
2
0
0