Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-418 черный 32"-65" макс.35кг настенный поворотно-выдвижной
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 95891
Производитель: ARM Media
В наличии
В наличии
3 450₽
41
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- настенный
- Назначение
- для телевизоров
- Регулировка
- поворотно-выдвижной и наклонный
- Цвет
- черный
- Допустимый вес, кг
- 35
- Максимальная диагональ экрана
- 65
- Минимальная диагональ экрана
- 32
- Угол наклона(°):
- -12/+8 °
- Угол поворота(°):
- 160
- Расстояние от стены/потолка (макс)
- 36.7
- Стандарт крепления VESA
- 400×200 мм, 75×75 мм, 600×400 мм, 300×200 мм, 200×400 мм, 300x400 мм, 500x400 мм, 200×200 мм, 100×100 мм, 300×300 мм, 200×100 мм, 400×400 мм, 400×300 мм, 200×300 мм, 100x200 мм
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
35
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кронштейн Arm Media COBRA-45 22"-65"
2 950₽
37
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-417 черный 26"-55" макс.35кг настенный поворотно-выдвижной
3 150₽
47
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кронштейн Kromax OPTIMA-409 black
3 950₽
47
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кронштейн для телевизоров SMART MOUNT AZIM-60 черный
3 950₽
47
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кронштейн для телевизоров SMART MOUNT SOGG-61 черный
3 950₽
47
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кронштейн для телевизоров SMART MOUNT AZIM-40 черный
3 950₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.