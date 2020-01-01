Кронштейн-подставка KROMAX MINI-MONO, для DVD и AV систем, 8кг, черный
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Код товара: 93452
Производитель: Kromax
В наличии
В наличии
1 150₽
13
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Характеристики
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- Тип
- настенный
- Назначение
- для DVD и AV систем
- Цвет
- черный
- Допустимый вес, кг
- 8
- Дополнительно
- 245х350 см
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