Кронштейн ARM Media COBRA-50
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Код товара: 90612
Производитель: ARM Media
Гарантия: 15 дн.
В наличии
В наличии
3 950₽
47
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Характеристики
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- Тип
- настенный
- Назначение
- для телевизоров
- Регулировка
- поворот и наклон
- Цвет
- черный
- Допустимый вес, кг
- 35
- Максимальная диагональ экрана
- 26
- Минимальная диагональ экрана
- 55
- Стандарт крепления VESA
- 400×200 мм, 75×75 мм, 300×200 мм, 200×400 мм, 300x400 мм, 50x50 мм, 200×200 мм, 100×100 мм, 300×300 мм, 200×100 мм, 400×400 мм, 400×300 мм, 200×300 мм, 100x200 мм
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