Кронштейн для телевизоров Ultramounts UM 838T серый
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 88904
Производитель: Ultramounts
мало
мало
1 500₽
18
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- настольный
- Назначение
- для телевизоров
- Регулировка
- наклон
- Цвет
- серый
- Допустимый вес, кг
- 40
- Максимальная диагональ экрана
- 55
- Минимальная диагональ экрана
- 32
- Стандарт крепления VESA
- 200×400 мм, 200×200 мм, 100×100 мм, 200×100 мм, 200×300 мм, 100x200 мм
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
15
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кронштейн для телевизоров Trone LPS 31-50
1 250₽
19
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кронштейн kromax CASPER-203 black, для LED/LCD телевизоров 15"-40", max 30 кг, настенный, 4 ст свободы, наклон +5°-15°, поворот 90°, от стены 57-307 м
1 650₽
19
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кронштейн для телевизоров Kromax IDEAL-4 черный
1 650₽
15
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кронштейн для телевизоров Ultramounts UM 831T черный
1 300₽
17
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кронштейн для телевизора Arm Media STEEL-4 new черный 22"-65" макс.40кг настенный наклон
1 450₽
20
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кронштейн для телевизоров Ultramounts UM 839T черный
1 700₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.