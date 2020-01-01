Кронштейн для телевизора Arm Media STEEL-4 new черный 22"-65" макс.40кг настенный наклон
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Код товара: 87642
Производитель: ARM Media
мало
мало
1 450₽
17
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Характеристики
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- Тип
- настенный
- Назначение
- для телевизоров
- Регулировка
- наклон
- Цвет
- черный
- Допустимый вес, кг
- 40
- Максимальная диагональ экрана
- 65
- Минимальная диагональ экрана
- 22
- Дополнительно
- Кронштейн STEEL-4, для LED/LCD/PLASMA телевизоров 22"-65", max 40 кг, настенный, 1 степень свободы(наклон 0 -12 ), от стены 25 мм, max VESA 400×400 мм, крепление направляющей с «двойным крючком»
- Расстояние от стены/потолка (макс)
- 2,5 см
- Стандарт крепления VESA
- 400×200 мм, 75×75 мм, 300×200 мм, 300x400 мм, 50x50 мм, 200×200 мм, 100×100 мм, 300×300 мм, 200×100 мм, 400×400 мм, 400×300 мм, 200×300 мм
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