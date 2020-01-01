Кронштейн для телевизоров VLK TRENTO-12 черный
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Код товара: 86704
Производитель: VLK
Гарантия: 15 дн.
В наличии
В наличии
3 690₽
44
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Характеристики
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- Тип
- настенный
- Назначение
- для телевизоров
- Регулировка
- поворот и наклон
- Цвет
- черный
- Допустимый вес, кг
- 45
- Максимальная диагональ экрана
- 65
- Минимальная диагональ экрана
- 26
- Угол наклона(°):
- +2 -10
- Угол поворота(°):
- 120
- Расстояние от стены/потолка (макс)
- 45-450
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