Кронштейн Arm Media COBRA-45 22"-65"
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Код товара: 84232
Гарантия: 15 дн.
мало
мало
2 950₽
35
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Характеристики
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- Тип
- настенный
- Назначение
- для телевизоров
- Регулировка
- поворотно-выдвижной и наклонный
- Цвет
- черный
- Допустимый вес, кг
- 45
- Угол наклона(°):
- +5/-12 °
- Угол поворота(°):
- 160
- Расстояние от стены/потолка (макс)
- 46.3 см
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