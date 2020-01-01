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Кронштейны
Кронштейн Arm Media COBRA-45 22"-65"

Кронштейн Arm Media COBRA-45 22"-65"

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Кронштейн Arm Media COBRA-45 22"-65"
Кронштейн Arm Media COBRA-45 22"-65"
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Код товара: 84232
Гарантия: 15 дн.
мало
мало
2 950₽
35
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Характеристики
Тип
настенный
Назначение
для телевизоров
Регулировка
поворотно-выдвижной и наклонный
Цвет
черный
Допустимый вес, кг
45
Угол наклона(°):
+5/-12 °
Угол поворота(°):
160
Расстояние от стены/потолка (макс)
46.3 см
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  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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  • Наличными при получении

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