Кронштейн для телевизоров Kromax TECHNO-3 белый
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2 550₽
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Характеристики
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- Тип
- настенный
- Назначение
- для телевизоров
- Регулировка
- поворот и наклон
- Цвет
- белый
- Допустимый вес, кг
- 20
- Минимальная диагональ экрана
- 15
- Максимальная диагональ экрана
- 40
- Дополнительно
- 4 ст. свободы, VESA 75/100/200*100/200, 6 шт/уп
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