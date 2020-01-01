Кронштейн arm media LCD-1000
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Код товара: 8190
Производитель: ARM Media
В наличии
В наличии
2 750₽
33
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Характеристики
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- Тип
- потолочный
- Назначение
- для телевизоров
- Регулировка
- поворот и наклон
- Допустимый вес, кг
- 30
- Максимальная диагональ экрана
- 37
- Минимальная диагональ экрана
- 10
- Дополнительно
- стандарт VESA 75/100/200*100/200
- Цвет
- черный
- Стандарт крепления VESA
- 75×75 мм, 50x50 мм, 200×200 мм, 100×100 мм, 200×100 мм
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