Кронштейн для телевизоров Trone LPS 31-50
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В наличии
В наличии
1 250₽
15
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Характеристики
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- Тип
- настенный
- Назначение
- для телевизоров
- Регулировка
- наклон
- Допустимый вес, кг
- 75
- Максимальная диагональ экрана
- 42
- Минимальная диагональ экрана
- 26
- Дополнительно
- 1 ст. свободы
- Цвет
- серебристый
- Стандарт крепления VESA
- 400×200 мм, 75×75 мм, 300×200 мм, 200×400 мм, 300x400 мм, 200×200 мм, 100×100 мм, 300×300 мм, 200×100 мм, 400×400 мм, 400×300 мм, 200×300 мм, 100x200 мм
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Вопросы и ответы
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З
Заур
30 ноября 2021
На диагональ 119 см. Подойдёт?
1
0 0
0
05.ru
02.12.2021 10:08:57
Добрый день! Да, подходит
Ответить
0 0
З
Заур
30 ноября 2021
На диагональ 119 см. Подойдёт?
1
0
0