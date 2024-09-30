Кронштейн для телевизора Kromax ATLANTIS-45 белый 22"-65" макс.45кг настенный поворот и наклон
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3 950₽
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Характеристики
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- Тип
- настенный
- Назначение
- для телевизоров
- Регулировка
- поворот и наклон
- Цвет
- белый
- Допустимый вес, кг
- 45
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