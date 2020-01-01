Кронштейн для телевизоров Ultramounts UM 831T черный
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Код товара: 75527
Производитель: Ultramounts
31 декабря
31 декабря
1 300₽
15
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Характеристики
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- Тип
- настенный
- Назначение
- для телевизоров
- Регулировка
- наклон
- Допустимый вес, кг
- 35
- Максимальная диагональ экрана
- 42
- Минимальная диагональ экрана
- 23
- Цвет
- черный
- Стандарт крепления VESA
- 75×75 мм, 50x50 мм, 200×200 мм, 100×100 мм, 200×100 мм, 100x200 мм
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