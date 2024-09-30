Кронштейн TUAREX OLIMP-116 BLACK
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650₽
5
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В наличии
В магазинах:
В наличии
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Характеристики
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- Тип
- настенный
- Регулировка
- наклон
- Цвет
- черный
- Допустимый вес, кг
- 35
- Дополнительно
- Надежная стальная конструкция Минимальное расстояние от стены – 25 мм Крепление направляющей двойным крюком Регулируемый угол наклона 0-12°Водяной уровень
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