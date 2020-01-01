Кронштейн для DVD и AV систем VLK TRENTO-71 черный
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 70672
Производитель: VLK
Гарантия: 15 дн.
мало
мало
950₽
11
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- настенный
- Назначение
- для DVD и AV систем
- Регулировка
- фиксированный
- Допустимый вес, кг
- 10
- Дополнительно
- Легкий монтаж
- Цвет
- черный
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
12
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кронштейн для телевизоров Kromax IDEAL-6 черный
1 050₽
11
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кронштейн VLK TRENTO-36 black
950₽
12
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кронштейн для DVD и AV систем SMART MOUNT DVD-S черный
1 050₽
13
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кронштейн для телевизоров SMART MOUNT SIRIUS-26 черный
1 100₽
11
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кронштейн для телевизоров SMART MOUNT SIRIUS-22 SMALL черный
950₽
11
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кронштейн для телевизоров SMART MOUNT SIRIUS-20 черный
950₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.