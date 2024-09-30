Кронштейн kromax IDEAL-4 white, 10 шт/уп.
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1 650₽
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Характеристики
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- Тип
- настенный
- Назначение
- для телевизоров
- Регулировка
- наклон
- Цвет
- белый
- Допустимый вес, кг
- 50
- Минимальная диагональ экрана
- 26
- Максимальная диагональ экрана
- 65
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