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Кронштейн для телевизоров Kromax STAR-11 серый

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Кронштейн для телевизоров Kromax STAR-11 серый
10 отзывов
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Код товара: 28025
Производитель: Kromax
10 отзывов
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

1 950₽
23
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Кронштейн для телевизоров Kromax OPTIMA-213 черный
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Кронштейн для телевизоров SMART MOUNT OMEGA-2202 черный
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Кронштейн для телевизоров Ultramounts UM899 черный
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Кронштейн для телевизоров SMART MOUNT MP401 черный
2 250₽
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Кронштейн для телевизоров SMART MOUNT MP401 черный
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Кронштейн для телевизора Kromax IDEAL-102 черный 32"-90" макс.40кг настенный наклон
1 790₽
Характеристики
Тип
настенный
Назначение
для телевизоров
Регулировка
фиксированная
Цвет
серый
Допустимый вес, кг
50
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1 950₽
23
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1 = 1₽
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

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  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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