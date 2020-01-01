Кронштейн для проектора Kromax PROJECTOR-300 Белый
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Код товара: 21659
Производитель: Kromax
Гарантия: 15 дн.
31 декабря
31 декабря
2 390₽
28
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Характеристики
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- Тип
- потолочный
- Назначение
- для видеопроекторов
- Регулировка
- поворот и наклон
- Допустимый вес, кг
- 10
- Дополнительно
- надежная стальная конструкция, универсальная система крепления, плавная регулировка положения проектора по высоте, удобная регулировка наклона и вращения, защита от падения, регулируемое расстояние от потолка до проектора - 650-1000 мм
- Расстояние от стены/потолка (макс)
- 110 см
- Цвет
- белый
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