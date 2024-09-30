Кронштейн kromax FLAT-2 grey, LCD/LED и плазма тв 37"-63", настенный, 1 ст.свободы, VESA 600x400 мм, от стены 66 мм, max 25 кг, 10 шт/уп.
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2 190₽
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Характеристики
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- Тип
- настенный
- Назначение
- для телевизоров
- Регулировка
- наклон
- Цвет
- серый
- Допустимый вес, кг
- 25
- Дополнительно
- 1 ст.свободы, VESA 600x400 мм, от стены 66 мм, 10 шт/уп.
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