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Кронштейн kromax STAR-2, плазма тв 42"-70", настенный, 0 ст.свободы, VESA 800x500 мм,max 75 кг
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Код товара: 18680
Производитель: Kromax
5 950₽
71
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Характеристики
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- Тип
- настенный
- Назначение
- для телевизоров
- Регулировка
- наклон
- Допустимый вес, кг
- 75
- Дополнительно
- 0 ст.свободы, VESA 800x500
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