Кронштейн для телевизоров Kromax OPTIMA-214 черный
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Код товара: 142617
Производитель: Kromax
1 950₽
23
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В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип
- настенный
- Назначение
- для телевизоров
- Регулировка
- поворот и наклон
- Цвет
- черный
- Допустимый вес, кг
- 30
- Минимальная диагональ экрана
- 20
- Максимальная диагональ экрана
- 43
- Угол наклона(°):
- +5/-12 °
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