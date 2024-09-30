Кронштейн для DVD и AV систем SMART MOUNT DVD-ADAPTER черный
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Код товара: 142605
Производитель: SMART MOUNT
Гарантия: 15 дн.
850₽
10
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В магазинах:
мало
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Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
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Характеристики
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- Тип
- настенный
- Назначение
- для DVD и AV систем
- Цвет
- черный
- Допустимый вес, кг
- 10
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Вопросы и ответы
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Г
Гость 8
22 июня 2023
Какие размеры платформы?
0 0
О
Омар
21 августа 2024
Могу ли я купит увас кронштейн настенный для dvd если уменя есть бонус 715 р---- стоимость кронштейн а 850 руб
1
0 0
0
05.ru
22.08.2024 18:59:48
Здравствуйте! Можете списать все бонусы и оплатить оставшуюся часть стоимости товара. Обратитесь к нам на WhatsApp по номеру +7 988 449-83-96 или по номеру горячей линии 8 (800) 511-05-05. Вам помогут оформить заказ
Ответить
0 0
Г
Гость 8
22 июня 2023
Какие размеры платформы?
0
0