Кронштейн для телевизоров SMART MOUNT Tango-45 черный
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 142578
Производитель: SMART MOUNT
Гарантия: 15 дн.
2 890₽
34
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
30
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кронштейн для телевизоров Kromax TECHNO-3 белый
2 550₽
32
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кронштейн для проектора Kromax PROJECTOR-300 Белый
2 690₽
33
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кронштейн kromax PIXIS-XS, настенный, 3 ст. свободы, VESA 200*200, max 30 кг, 5 шт/уп
2 790₽
29
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кронштейн VLK TRENTO-24 black
2 490₽
31
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кронштейн для телевизоров Kromax DIX-22 черный
2 660₽
28
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кронштейн для телевизоров SMART MOUNT Tango-202 черный
2 350₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- настенный
- Назначение
- для телевизоров
- Цвет
- черный
- Допустимый вес, кг
- 35
- Минимальная диагональ экрана
- 32
- Максимальная диагональ экрана
- 65
- Угол поворота(°):
- ±180
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.