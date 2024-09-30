Кронштейн для телевизоров SMART MOUNT SOGG-44 черный
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Код товара: 142560
Производитель: SMART MOUNT
Гарантия: 15 дн.
4 250₽
51
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В магазинах:
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Характеристики
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- Тип
- потолочный
- Назначение
- для телевизоров
- Цвет
- черный
- Допустимый вес, кг
- 30
- Минимальная диагональ экрана
- 32
- Максимальная диагональ экрана
- 55
- Угол наклона(°):
- +8 / -15°
- Угол поворота(°):
- ±180
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