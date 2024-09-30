Кронштейн для DVD и AV систем SMART MOUNT DVD-S черный
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Код товара: 142274
Производитель: SMART MOUNT
Гарантия: 15 дн.
950₽
11
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В наличии
В магазинах:
В наличии
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Тип
- настенный
- Назначение
- для DVD и AV систем
- Цвет
- черный
- Допустимый вес, кг
- 10
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