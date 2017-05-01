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Кронштейн для телевизоров SMART MOUNT AZIM-40 черный
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Код товара: 142257
Производитель: SMART MOUNT
Гарантия: 15 дн.
4 950₽
59
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Характеристики
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- Тип
- настенный
- Назначение
- для телевизоров
- Регулировка
- поворот и наклон
- Цвет
- черный
- Допустимый вес, кг
- 45
- Минимальная диагональ экрана
- 26
- Максимальная диагональ экрана
- 55
- Угол поворота(°):
- -90/+90 °
- Расстояние от стены/потолка (макс)
- 488 мм
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