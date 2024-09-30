Кронштейн для телевизоров SMART MOUNT AZIM-60 черный
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Код товара: 134257
Производитель: SMART MOUNT
Гарантия: 15 дн.
4 950₽
59
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В магазинах:
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Характеристики
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- Тип
- настенный
- Назначение
- для телевизоров
- Регулировка
- поворот и наклон
- Цвет
- черный
- Допустимый вес, кг
- 50
- Минимальная диагональ экрана
- 26
- Максимальная диагональ экрана
- 65
- Угол наклона(°):
- ±15
- Угол поворота(°):
- ±180
- Расстояние от стены/потолка (макс)
- 85-450 мм
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