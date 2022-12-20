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Кронштейны
Кронштейн Kromax OPTIMA-409 black

Кронштейн Kromax OPTIMA-409 black

1 отзыв
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Кронштейн Kromax OPTIMA-409 black
Кронштейн Kromax OPTIMA-409 black
Кронштейн Kromax OPTIMA-409 black
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 106119
Производитель: Kromax
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мало
3 950₽
47
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Характеристики
Тип
настенный
Назначение
для телевизоров
Регулировка
поворот и наклон
Цвет
черный
Допустимый вес, кг
45
Максимальная диагональ экрана
65
Минимальная диагональ экрана
32
Угол поворота(°):
160
Расстояние от стены/потолка (макс)
44 см
Стандарт крепления VESA
600×300 мм, 600×400 мм, 600×200 мм, 300×200 мм, 200×400 мм, 200×200 мм, 100×100 мм, 300×300 мм, 200×100 мм, 200×300 мм
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Отзывы 1
5
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
5
5 звезд
1
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
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Поделитесь своими впечатлениями о товаре

Э
Э
Этибар
20 декабря 2022
Рекомендует этот товар
Достоинства
Качество и надёжность
Недостатки
нет
Комментарии
Всё время покупаю кронштейн этой фирмы. Простота и надежность самое главное.
Ответить
0 0
Э
Этибар
20 декабря 2022
Рекомендует этот товар
Достоинства
Качество и надёжность
Недостатки
нет
Комментарии
Всё время покупаю кронштейн этой фирмы. Простота и надежность самое главное.
Ответить
0
0
Посмотреть все отзывы
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мало
мало
3 950₽
47
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа