Кронштейн Kromax OPTIMA-409 black
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Код товара: 106119
Производитель: Kromax
мало
мало
3 950₽
47
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Характеристики
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- Тип
- настенный
- Назначение
- для телевизоров
- Регулировка
- поворот и наклон
- Цвет
- черный
- Допустимый вес, кг
- 45
- Максимальная диагональ экрана
- 65
- Минимальная диагональ экрана
- 32
- Угол поворота(°):
- 160
- Расстояние от стены/потолка (макс)
- 44 см
- Стандарт крепления VESA
- 600×300 мм, 600×400 мм, 600×200 мм, 300×200 мм, 200×400 мм, 200×200 мм, 100×100 мм, 300×300 мм, 200×100 мм, 200×300 мм
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
Э
Э
Этибар
20 декабря 2022
Достоинства
Качество и надёжность
Недостатки
нет
Комментарии
Всё время покупаю кронштейн этой фирмы. Простота и надежность самое главное.
Э
Этибар
20 декабря 2022
Достоинства
Качество и надёжность
Недостатки
нет
Комментарии
Всё время покупаю кронштейн этой фирмы. Простота и надежность самое главное.
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