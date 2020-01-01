Кронштейн VLK TRENTO-22 black
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Код товара: 100970
Производитель: VLK
Гарантия: 15 дн.
мало
мало
4 250₽
51
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Характеристики
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- Тип
- настенный
- Назначение
- для телевизоров
- Регулировка
- поворот и наклон
- Цвет
- черный
- Допустимый вес, кг
- 45
- Максимальная диагональ экрана
- 65
- Минимальная диагональ экрана
- 32
- Дополнительно
- Возможна установка в угол, расстояние при данной установке от угла 420-800 мм
- Угол наклона(°):
- +5/-12 °
- Угол поворота(°):
- 160
- Расстояние от стены/потолка (макс)
- 555 мм
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