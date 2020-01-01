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Пульты
Пульт ДУ для PANASONIC universal RM-1020M (корпус типа N2QAYB000543 viera ) блистер

Пульт ДУ для PANASONIC universal RM-1020M (корпус типа N2QAYB000543 viera ) блистер

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Пульт ДУ для PANASONIC universal RM-1020M (корпус типа N2QAYB000543 viera ) блистер
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Код товара: 85613
Производитель: HUAYU
В наличии
В наличии
600₽
30
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Характеристики
Совместимость
для телевизоров Panasonic
Радиус действия, м
10
Питание от
батареек
Цветной дисплей
нет
Дополнительно
универсальный пульт ДУ
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В наличии
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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  • Наличными при получении

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