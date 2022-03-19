Пульт ДУ универсальный для TV
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Код товара: 85608
Производитель: HUAYU
В наличии
В наличии
600₽
30
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Характеристики
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- Совместимость
- универсальный
- Радиус действия, м
- 10
- Питание от
- батареек
- Цветной дисплей
- нет
- Дополнительно
- универсальный пульт ДУ
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Вопросы и ответы
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М
Махачевич
19 марта 2022
Спутниковый ресивер подходит этот пудьт
1
0 0
0
05.ru
20.03.2022 16:35:07
Добрый день! Какая модель приемника?
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0 0
Р
Рукият
13 марта 2021
Подходит ли этот пульт к тюнеру?
1
0 0
0
05.ru
27.07.2021 10:14:20
Здравствуйте! Нет, он универсальный только для TV
0 0
М
Махачевич
19 марта 2022
Спутниковый ресивер подходит этот пудьт
1
0
0