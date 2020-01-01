Пульт ДУ для PHILIPS universal RM-L1125+(корпус типа 9965 900 00449 )+3D(перекл 4-х кодов) блистер
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Код товара: 85604
Производитель: HUAYU
6 января
6 января
600₽
30
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Совместимость
- для телевизоров Philips
- Радиус действия, м
- 10
- Питание от
- батареек
- Цветной дисплей
- нет
- Дополнительно
- универсальный пульт ДУ
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