Пульт дистанционного управления Xiaomi для Mi TV/Mi TV Box NQR4014CN черный (8163)
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Код товара: 79864
Производитель: Xiaomi
мало
мало
1 500₽
56
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Характеристики
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- Совместимость
- для телевизоров Xiaomi
- Дополнительно
- 150.7 x 38.4 x 12.0 мм
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Вопросы и ответы
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Г
Гость 93
24 октября 2022
Здравствуйте! Этот пульт подходит для андроид приставки mi box?
1
0 0
Г
Гость 40
25.10.2022 14:25:37
Гость 93, Добрый день! Да, он подходит
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0 0
Г
Гость 93
24 октября 2022
Здравствуйте! Этот пульт подходит для андроид приставки mi box?
1
0
0