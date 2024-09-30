Пульт ДУ Logitech Wireless Presenter R400
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Код товара: 59892
Производитель: Logitech
Гарантия: 15 дн.
3 690₽
44
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В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Совместимость
- для проекторов
- Радиус действия, м
- 15
- Питание от
- батареек
- Дополнительно
- переключение слайдок, переключение в полноэкранный режим простотра, затемнение экрана, лазерная указка, уровень заряда батареи, чехол в комплекте
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