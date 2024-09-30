Пульт ДУ Xiaomi MI XMRM-006 (D79C100004A17)
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Код товара: 166447
Производитель: Xiaomi
1 890₽
22
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Характеристики
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- Совместимость
- для телевизоров Xiaomi
- Радиус действия, м
- 10
- Количество управляемых приборов
- 1
- Питание от
- батареек
- Цветной дисплей
- нет
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Вопросы и ответы
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Г
Гость 14
26 августа 2023
Есть ли сейчас в магазинах? Если в каком-то конкретном, то хотелось бы узнать в каком
1
0 0
0
05.ru
27.08.2023 19:09:13
Добрый день! На данный момент есть в наличии в магазине на И.Шамиля 5
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0 0
М
Мухаммад
17 июня 2024
а на каком адресе можно приобрести пульт?
1
0 0
0
05.ru
18.06.2024 09:49:00
Добрый день! В Махачкале есть в наличии на И.Шамиля 5 и на И.Шамиля 31г
0 0
Г
Гость 14
26 августа 2023
Есть ли сейчас в магазинах? Если в каком-то конкретном, то хотелось бы узнать в каком
1
0
0