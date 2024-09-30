Пульт универсальный для AIR CONDITIONER ДУ Daikin K-DK680
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Код товара: 128776
Производитель: Daikin
750₽
9
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В магазинах:
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Характеристики
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- Совместимость
- для кондиционеров
- Питание от
- батареек
- Цветной дисплей
- нет
- Дополнительно
- Универсальный пульт Huayu K-DK680 подойдет практически для любого кондиционера
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