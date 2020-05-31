Пульт ДУ Samsung 676A/683A/685A
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Код товара: 12228
Производитель: Samsung
мало
мало
500₽
25
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Характеристики
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- Совместимость
- для телевизоров Samsung
- Питание от
- батареек
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Вопросы и ответы
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С
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31 мая 2020
Этот пульт подходит ко всем моделям Самсунг?
1
0 0
М
Мусали Генжеханов
04.06.2020 11:55:59
Здравствуйте, Сафия! Данный пульт не ко всем моделям Samsung подходит.
Ответить
0 0
С
Сафия
31 мая 2020
Этот пульт подходит ко всем моделям Самсунг?
1
0 0
М
Мусали Генжеханов
04.06.2020 11:56:08
Здравствуйте, Сафия! Данный пульт не ко всем моделям Samsung подходит.
0 0
С
Сафия
31 мая 2020
Этот пульт подходит ко всем моделям Самсунг?
1
0
0