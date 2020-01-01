Телевизор Polar P32L25T2C 32" (81 см) черный
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Код товара: 99560
Производитель: Polar
Гарантия: 12 мес.
В наличии
В наличии
10 450₽
11 950₽
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Характеристики
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- Тип экрана
- LED
- Диагональ
- 32" (81 см)
- Разрешение экрана
- 1366x768 (HD)
- Поддержка HDR
- нет
- Формат экрана
- 16:9
- Тип матрицы экрана
- MVA
- Угол обзора
- 178 градусов
- Тип подсветки
- Direct LED
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