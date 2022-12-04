Телевизор Samsung UE24N4500AUXRU 24" (61 см) черный
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Код товара: 95008
Производитель: Samsung
Гарантия: 12 мес.
мало
мало
20 950₽
Диагональ
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Характеристики
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- Тип экрана
- LED
- Диагональ
- 24" (61 см)
- Разрешение экрана
- 1366x768 (HD)
- Поддержка HDR
- нет
- Формат экрана
- 16:9
- Яркость, кд/м²
- 400
- Индекс динамических сцен
- 400
Отзывы 1
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А
А
Ахмед
4 декабря 2022
Достоинства
отличный телевизор за свои деньги, цвета и звук это его плюсы
А
Ахмед
4 декабря 2022
Достоинства
отличный телевизор за свои деньги, цвета и звук это его плюсы
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