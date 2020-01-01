Телевизор LG 65SM8600PLA 65" (165 см) черный
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 88480
Производитель: LG
Гарантия: 12 мес.
31 декабря
31 декабря
79 950₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Аксессуары
Посмотреть все аксессуары
15
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кронштейн для телевизоров Trone LPS 31-50
1 250₽
22
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кронштейн для телевизоров Trone LPS 32-50
1 850₽
13
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кронштейн для телевизоров ARM Media PLASMA-4 черный
1 150₽
19
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кронштейн для телевизоров Kromax IDEAL-4 черный
1 650₽
17
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кронштейн для телевизора Arm Media STEEL-4 new черный 22"-65" макс.40кг настенный наклон
1 450₽
22
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кронштейн для телевизоров Resonans PWH35 черный
1 850₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип экрана
- LED
- Диагональ
- 65" (165 см)
- Разрешение экрана
- 3840x2160 (4K UHD)
- Поддержка HDR
- есть
- Форматы HDR
- HDR10, Dolby Vision
- Формат экрана
- 16:9
- Тип матрицы экрана
- IPS
- Угол обзора
- 178 градусов
- Тип подсветки
- Edge LED
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары