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Саундбары
Саундбар Sony HTS350

Саундбар Sony HTS350

1 отзыв
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Саундбар Sony HTS350
Саундбар Sony HTS350
Саундбар Sony HTS350
Саундбар Sony HTS350
Саундбар Sony HTS350
Саундбар Sony HTS350
Саундбар Sony HTS350
Саундбар Sony HTS350
Саундбар Sony HTS350
Саундбар Sony HTS350
Саундбар Sony HTS350
Саундбар Sony HTS350
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 95461
Производитель: Sony
Гарантия: 12 мес.
31 декабря
31 декабря
25 450₽
305
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Характеристики
Стандарт
2.1
Суммарная мощность, Вт
320
Цвет
черный
Тип акустической системы
звуковая панель, активная
Количество колонок в комплекте
1
Тип
полочные
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Отзывы 1
5
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
5
5 звезд
1
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
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Поделитесь своими впечатлениями о товаре

Р
Р
Рамазан
10 мая 2020
Рекомендует этот товар
Достоинства
Звук, дизайн, сборка.
Недостатки
Их нет
Комментарии
Классный звук! Сборка Малайзия! Комната 40кв. хватает даже с запасом. Сбалансированный звук, спецэффекты передает на отлично. Очень доволен, рекомендую!
Ответить
0 0
Р
Рамазан
10 мая 2020
Рекомендует этот товар
Достоинства
Звук, дизайн, сборка.
Недостатки
Их нет
Комментарии
Классный звук! Сборка Малайзия! Комната 40кв. хватает даже с запасом. Сбалансированный звук, спецэффекты передает на отлично. Очень доволен, рекомендую!
Ответить
0
0
Посмотреть все отзывы
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа