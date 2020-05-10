Саундбар Sony HTS350
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 95461
Производитель: Sony
Гарантия: 12 мес.
31 декабря
31 декабря
25 450₽
305
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Стандарт
- 2.1
- Суммарная мощность, Вт
- 320
- Цвет
- черный
- Тип акустической системы
- звуковая панель, активная
- Количество колонок в комплекте
- 1
- Тип
- полочные
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
Р
Р
Рамазан
10 мая 2020
Достоинства
Звук, дизайн, сборка.
Недостатки
Их нет
Комментарии
Классный звук! Сборка Малайзия! Комната 40кв. хватает даже с запасом. Сбалансированный звук, спецэффекты передает на отлично. Очень доволен, рекомендую!
Р
Рамазан
10 мая 2020
Достоинства
Звук, дизайн, сборка.
Недостатки
Их нет
Комментарии
Классный звук! Сборка Малайзия! Комната 40кв. хватает даже с запасом. Сбалансированный звук, спецэффекты передает на отлично. Очень доволен, рекомендую!
Похожие товары
269
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Саундбар LG SL5Y 2.1
22 450₽
347
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Саундбар Samsung HW-Q6CT/RU
28 950₽
295
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Саундбар Samsung HW-A55C
24 650₽
294
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
-6%
Саундбар Samsung HW-A650/RU
24 500₽
25 950₽
359
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Саундбар LG SL6Y
29 950₽
263
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Саундбар LG SN4
21 950₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.