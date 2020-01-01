Саундбар LG SL4
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 91457
Производитель: LG
Гарантия: 12 мес.
мало
мало
21 450₽
257
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Стандарт
- 2.1
- Суммарная мощность, Вт
- 300
- Цвет
- черный
- Тип акустической системы
- звуковая панель, активная
- Количество колонок в комплекте
- 1
- Тип
- полочные
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
269
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Саундбар LG SL5Y 2.1
22 450₽
305
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Саундбар Sony HTS350
25 450₽
295
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Саундбар Samsung HW-A55C
24 650₽
294
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
-6%
Саундбар Samsung HW-A650/RU
24 500₽
25 950₽
239
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Саундбар Samsung HW-A550/RU
19 950₽
263
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Саундбар LG SN4
21 950₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.